Un Detenido y Elementos Secuestrados tras Robos a Comercios Sanvicentinos

Un adolescente de 16 años fue detenido en San Vicente en el marco de una investigación por dos robos cometidos en comercios de la ciudad. Además, se recuperaron varios de los elementos sustraídos.









El primer hecho fue denunciado por el propietario de un local ubicado sobre la ruta nacional 14, donde se llevaron prendas de vestir, elementos tácticos, armas blancas, una pistola de juguete y dinero en efectivo. El segundo robo ocurrió en un comercio de la calle Leandro N. Alem, de donde sustrajeron un teléfono celular y una suma de dinero.





Tras tareas realizadas por la División Investigaciones de la Unidad Regional VIII, con apoyo de Drogas Peligrosas y el Departamento de Inteligencia Criminal, el jueves cerca de las 20:40 se identificó y aprehendió al presunto autor, vinculado a ambos hechos.





Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir, elementos tácticos, cuchillos, un machete, una pistola de juguete, una mochila y el teléfono celular denunciado. El detenido y los elementos quedaron a disposición de la Justicia.