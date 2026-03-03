San Vicente: Recuperan Herramientas Robadas a una Ferretería

En San Vicente, la Policía recuperó herramientas que habían sido robadas durante la madrugada del lunes en una ferretería ubicada sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 3. El damnificado es un joven comerciante.









Tras la denuncia, los efectivos realizaron averiguaciones y un rastrillaje en una zona de malezas cercana, donde encontraron gran parte de los elementos sustraídos.





Entre lo recuperado hay amoladoras, lustrapulidoras, rotomartillos, una soldadora, una lijadora, una hidrolavadora, una aspiradora, una electrobomba, un rifle de aire comprimido, dos ollas de disco y una máscara plástica blanca con detalles rojos y negros que habría sido utilizada durante el robo. Los objetos fueron reconocidos por el propietario.









La investigación continúa para identificar a los autores del hecho.