Gendarmería Detiene en San Vicente a un Conductor con 200 kg de Marihuana

Un hombre fue detenido en San Vicente luego de intentar huir de un control vial mientras transportaba casi 200 kilos de marihuana.









El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 977, cuando efectivos del Escuadrón 49 de Gendarmería Nacional detectaron un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba a alta velocidad. Al intentar detenerlo, el conductor no acató la orden y continuó la marcha.

Tras un seguimiento, el vehículo fue interceptado en inmediaciones de la rotonda de acceso a San Vicente. El conductor, un agricultor oriundo de San Pedro, descendió del rodado y se realizó la inspección correspondiente.

En el interior del automóvil se hallaron 20 bultos que contenían 300 ladrillos de cannabis sativa, con un peso total de 193 kilos 880 gramos.

Intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, que dispusieron el secuestro de la droga, dinero en efectivo y otros elementos. El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.