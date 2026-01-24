Acompañan a San Vicente Informa

San Pedro: Detuvieron a una Mujer por Omisión de Auxilio tras la Muerte de un Joven

En el marco de la investigación por la muerte de un joven que fue abandonado en la vía pública en San Pedro, la Policía detuvo a una mujer vinculada a la causa, en la que se investigan los delitos de abandono de persona y encubrimiento, agravados por el resultado de muerte.



El hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2025, cuando Anselmo De Olivera, de 21 años, fue hallado inconsciente en la vía pública y trasladado al hospital de San Pedro. Por la gravedad de su estado fue derivado al Hospital SAMIC de San Vicente y luego al Hospital Madariaga de Posadas, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta fallecer el 29 de diciembre.


A partir de su ingreso al centro de salud sin documentación, se inició una investigación para establecer su identidad y reconstruir las circunstancias en las que fue abandonado. Las tareas permitieron determinar que el joven se encontraba junto a su pareja y otra pareja en el barrio María Ana María Mogas y que, al descompensarse, las personas que estaban con él se retiraron del lugar sin brindarle asistencia.


Tras tareas de vigilancia, efectivos de la Seccional Primera y de la Mini Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional XIV ubicaron y detuvieron a una mujer de 29 años en el barrio Santa Rosa. La detenida quedó alojada en sede policial, a disposición del Juzgado interviniente, mientras continúa la investigación y no se descartan nuevas medidas.

Entradas antiguas

📰 NOTICIAS PROVINCIALES

Misiones Informa
Cargando noticias...
Ver más noticias en MisionesInforma.com.ar →

También acompañan a San Vicente Informa

Columnas, análisis y opinión

San Vicente Informa 2026