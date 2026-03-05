Weber Abrió las Sesiones con un Balance de Gestión y Anunció Obras para 2026

El intendente Ricardo Weber dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Dos de Mayo con un discurso de 20 minutos en el que realizó un balance del 2025 y adelantó los principales ejes de gestión para el año en curso.









En materia social, señaló que durante 2025 se fortaleció el área de Desarrollo Social y se gestionaron 521 turnos médicos, además de traslados para 790 personas a centros de mayor complejidad. Indicó que se concretaron 384 gestiones para la provisión de medicamentos y más de 7.000 trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).





En el sector productivo, informó que se realizó un relevamiento que alcanzó a 1.368 trabajadores rurales y que, entre octubre y diciembre, se otorgaron beneficios directos al sector.





Weber destacó la puesta en funcionamiento del Centro de Día del barrio Tealera, donde se brinda atención en psicología, psicopedagogía y fonoaudiología a familias de distintos barrios. Afirmó que más de 500 familias recibieron acompañamiento interdisciplinario y que se reforzó el área de género.





En el área de empleo y educación, detalló que se realizaron más de 2.200 gestiones vinculadas a becas y programas educativos, y que 1.522 estudiantes accedieron al boleto estudiantil gratuito. Además, se firmó un convenio con la Universidad Popular de Misiones para que Dos de Mayo funcione como sede permanente de capacitaciones en oficios.





En salud, sostuvo que el Centro Integrador Comunitario amplió prestaciones y que se contrató un nuevo médico que comenzará a atender en marzo. Informó que el área de odontología registró 836 atenciones y que se brindaron servicios de obstetricia, clínica médica, nutrición y vacunación, junto con la gestión de medicamentos a través del programa Remediar.





En bromatología se aplicaron 550 vacunas antirrábicas y se realizaron controles comerciales. En tránsito, se emitieron más de 1.600 licencias de conducir y se capacitó a más de 900 personas. También se implementó un sistema de control vial en doble turno.





Respecto al turismo, indicó que la localidad registró picos de ocupación del 100 por ciento durante eventos y destacó la revalorización de espacios públicos.





En infraestructura, Weber afirmó que el plan de obras se enfocó en caminos rurales y desarrollo urbano. Señaló que se realizaron trabajos de perfilado, entoscado y mejoras en distintos tramos, incluyendo conexiones estratégicas entre picadas y accesos productivos.





En el casco urbano, mencionó la construcción de 3.600 metros cuadrados de empedrado y cordón cuneta sobre la avenida Raúl Alfonsín, con empalme hacia la rotonda de la Ruta Nacional 14. También se ejecutaron mejoras en el Parque Sur, con reparación de luminarias, refacciones edilicias y obras de contención.





Para 2026, anunció cinco ejes de trabajo: continuidad del proyecto del Parque Terminal; ampliación del plan de cordón cuneta y empedrado en barrios; intensificación de mejoras en caminos rurales; nuevas intervenciones en el Parque Sur con un espacio infantil; y la iluminación total del acceso sur hacia el paraje Establecimiento del Valle.





Al cierre, el intendente convocó al diálogo entre los concejales y dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 con una frase final: "¡vamos por más!"





