Un Conductor dio Positivo en Alcoholemia tras Despistar en un Barrio

Un siniestro vial sin personas lesionadas se registró durante la madrugada de este lunes en la ciudad de San Pedro, donde un automóvil despistó y quedó sobre la calzada.









El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana en el barrio EMSA, en la intersección de las calles San Jurgo y Chepoya. En el lugar, efectivos de la Unidad Regional XIV constataron que un Chevrolet Corsa Classic, conducido por un hombre de 33 años identificado como Carlos Hernán F., perdió el control del rodado por causas que se investigan, registrándose únicamente daños materiales.





Al realizarse el test de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado positivo de 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre. Se labró el acta de infracción correspondiente, el vehículo fue entregado a una persona habilitada para conducir y el hombre quedó al resguardo de su concubina, conforme a las formalidades legales vigentes.



