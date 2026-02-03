Recuperaron una Notebook Robada en San Vicente

La Policía logró el esclarecimiento parcial de un hecho de hurto denunciado en San Vicente y recuperó uno de los elementos sustraídos. Continúa la búsqueda de los responsables.









La denuncia fue realizada por un joven de 24 años en la Comisaría Primera, quien manifestó que le habían robado un teléfono celular marca Infinix, una notebook marca HP, un par de zapatillas marca I-Run y un portafolio marca Chenson.





En el marco de las tareas investigativas, personal policial en conjunto con efectivos de la División Drogas Peligrosas y del Departamento de Investigaciones Criminales Fronteras procedió al secuestro de una notebook marca HP de color gris, con su respectivo cargador.





La investigación sigue en curso para dar con los autores del hecho y recuperar los elementos restantes.