Acompañan a San Vicente Informa

Despiste en Colectora de la Ruta 14 en San Vicente

Un siniestro vial se registró este martes 3 de marzo, a las 20:40, sobre la colectora de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977, a pocos metros de la rotonda acceso norte de San Vicente.



Por causas que se investigan, un automóvil Peugeot 207, conducido por una joven de 20 años identificada como Débora Gabriela P., perdió el control y terminó en la banquina.


No se registraron personas lesionadas. En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional VIII, que realizaron las actuaciones correspondientes.

Entradas más recientes Entradas antiguas

📰 NOTICIAS PROVINCIALES

Misiones Informa
Cargando noticias...
Ver más noticias en MisionesInforma.com.ar →

También acompañan a San Vicente Informa

Columnas, análisis y opinión

San Vicente Informa 2026