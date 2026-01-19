Acompañan a San Vicente Informa

Un Hombre Resultó Lesionado tras el Vuelco de un Utilitario

Un siniestro vial se registró en la mañana de este lunes en la localidad de El Soberbio, donde un vehículo utilitario despistó y volcó, dejando como saldo una persona lesionada.



El hecho ocurrió cerca de las 9:50 sobre la calle Juan Domingo Perón. Por causas que se investigan, un Fiat Fiorino, conducido por un hombre de 50 años identificado como Franco G., perdió el control y terminó volcando sobre la calzada. El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el lugar, quedando su estado de salud sujeto a evaluación médica.

Entradas más recientes Entradas antiguas

También acompañan a San Vicente Informa

Columnas, análisis y opinión

San Vicente Informa 2026