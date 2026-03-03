San Vicente: Recuperan un Buey Robado y Estaba Listo para ser Faenado

En San Vicente, un vecino de 28 años del barrio Ibáñez denunció el lunes por la tarde el robo de un buey de pelaje rojizo, raza mestiza, de aproximadamente 400 kilos. El animal había sido dejado atado con una soga en una zona de monte del barrio Las Quintas, cerca de la casa de su padre.









Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron rastrillajes en el área. Horas después, a cerca de un kilómetro del lugar, hallaron al vacuno dentro del monte, atado a un árbol y en condiciones que indicaban que estaba por ser faenado. El propietario lo reconoció en el lugar.





Por orden judicial, el animal fue restituido a su dueño y continúa la investigación para identificar a los responsables.