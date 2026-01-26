Tres Hechos Policiales Esclarecidos en un Mismo Día en San Vicente

En la ciudad de San Vicente, durante la jornada del domingo 25 de enero, la Policía intervino en tres hechos distintos, todos con autores aprehendidos y elementos secuestrados.





El primero ocurrió cerca de las 2:45 de la madrugada. Una mujer de 52 años denunció el robo de una bicicleta rodado 26, de color negro con franjas rojas, en el barrio San Ramón. Minutos después, en calle Lautaro, los efectivos interceptaron a un joven de 25 años que circulaba con el rodado denunciado como robado. El sospechoso fue detenido y la bicicleta, secuestrada.









Más tarde, alrededor de las 6:20 de la mañana, en avenida Tejeda al 1500, una mujer de 67 años fue sorprendida en flagrancia mientras realizaba grafitis con aerosol verde sobre un vehículo municipal de Tránsito que se encontraba estacionado. En el lugar fue aprehendida y se secuestró el aerosol utilizado. El damnificado formalizó la denuncia correspondiente.









El último hecho se registró cerca de las 20:50 horas. Una vecina del barrio Obrero denunció la sustracción de un teléfono celular y un televisor de 32 pulgadas. Tras tareas investigativas, la Policía logró aprehender a un joven de 24 años y recuperar los elementos robados.









En los tres casos, los involucrados quedaron a disposición de la Justicia y continúan las actuaciones de rigor.