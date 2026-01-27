Murió el Operario Herido por la Explosión de una Caldera en El Soberbio

Un hombre de 56 años falleció en las últimas horas tras permanecer internado en grave estado por la explosión de una caldera de citronela ocurrida en El Soberbio.









La víctima fue identificada como José Antonio Vogt, quien se encontraba internado en terapia intensiva en el hospital SAMIC de Eldorado, con quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo y fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. El deceso se produjo este martes por la mañana.









El hecho se había registrado el 16 de enero, cerca de las 11:48, sobre la Ruta Provincial 2, en Colonia Puerto Paraíso. Vogt realizaba tareas habituales cuando, por causas que aún se investigan, la caldera explotó y le provocó lesiones de extrema gravedad.









Tras el accidente, el hombre fue asistido en el lugar y trasladado inicialmente a un centro de salud local, y luego derivado al SAMIC de Eldorado debido a la complejidad de su estado.





Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a los familiares para su sepelio. La investigación continúa para determinar las causas y circunstancias del accidente laboral.







