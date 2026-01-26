Despiste de Motocicleta en San Vicente con un Lesionado

Anoche, alrededor de las 21:30, se registró un despiste de motocicleta sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 980, en San Vicente.









El hecho involucró a una moto Corven Energy conducida por Ricardo Alberto K., de 30 años, quien resultó lesionado.









Según el parte médico, el conductor presenta politraumatismos, una herida cortante en la mano izquierda y fractura de rótula izquierda. Se le indicó un tiempo probable de curación de 20 días. El test de alcoholemia arrojó resultado positivo.









El hombre permanece en observación en el hospital SAMIC de San Vicente.







