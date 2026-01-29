San Vicente: Motociclista Herido tras un Siniestro Vial Sobre la Ruta Nacional 14

Un siniestro vial se registró este miércoles alrededor de las 11:30 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 62, en jurisdicción de San Vicente.









El hecho involucró a una motocicleta Corven Energy 110 y una camioneta Volkswagen Saveiro. Tras un llamado de alerta, Bomberos Voluntarios de San Vicente acudieron al lugar con el móvil 22.

Al arribar, el personal evaluó la situación, aseguró la escena y brindó asistencia y primeros auxilios a los involucrados. El conductor de la motocicleta, un hombre de aproximadamente 36 años, fue trasladado al hospital local con lesiones de consideración.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de unos 38 años, manifestó no requerir traslado ni atención médica.



