Detenido por Desobediencia Judicial, Lesiones y Amenazas en El Soberbio

Un hombre de 52 años fue detenido este jueves por la mañana en El Soberbio, acusado de desobediencia judicial, lesiones leves agravadas por la convivencia y amenazas.









Según la denuncia radicada por una mujer de 52 años, domiciliada sobre la calle Bartolomé Mitre, el hecho ocurrió el pasado 22 de enero, en horas de la noche. La víctima manifestó que su concubino, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento vigente, la agredió físicamente y la amenazó de muerte.





Tras la denuncia, personal policial procedió a la aprehensión del acusado y el hecho quedó a disposición de la Justicia.