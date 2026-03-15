El Rally Misionero se Detuvo en El Soberbio tras la Muerte de un Mecánico

La competencia del Rally Misionero fue suspendida este domingo en El Soberbio luego del fallecimiento de Favio Scheske, un mecánico vinculado a la actividad desde hace más de dos décadas.









Según se informó, el hombre se descompensó durante la mañana en el Parque de Asistencia mientras aguardaba el arribo de un vehículo de competición del equipo GAMA Rally Team. Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció cerca de las 9.





Tras confirmarse la noticia, las autoridades de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally y de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, junto a los pilotos, decidieron suspender la segunda etapa del Gran Premio Saltos del Moconá.





En lugar de continuar con la carrera, los autos realizaron una caravana por los tramos previstos para informar al público el motivo de la suspensión.





Si bien la competencia quedó interrumpida, las autoridades indicaron que se validarán las posiciones alcanzadas hasta el momento de la suspensión. La dupla integrada por Cristian Andrez y Jorge Kondratiuk figuraba al frente de la clasificación general al momento de detenerse la prueba.





La próxima fecha del campeonato provincial está prevista para el 17 de abril en la ciudad de Eldorado.