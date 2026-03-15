Triple Choque en Ruta 14: Murió un joven motociclista de 21 años y su Acompañante Resultó Herida

Un joven de 21 años falleció anoche en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 978, en la localidad de San Vicente.









El hecho se registró cerca de las 22:15, cuando por causas que se investigan colisionaron una motocicleta Honda Titan de 150 centímetros cúbicos, conducida por José Daniel Fernández, una camioneta Volkswagen Saveiro, manejada por un hombre de 40 años, y una Fiat Fiorino que estaba estacionado sobre la banquina.





Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta murió en el lugar. En tanto, su acompañante, una adolescente de 15 años, resultó con lesiones y fue asistida.





Además, una mujer de 33 años que se encontraba dentro del furgón estacionado también sufrió lesiones y recibió atención médica. Los demás involucrados resultaron ilesos.





En el lugar trabajaron efectivos policiales de la Unidad Regional VIII, junto a personal vial y médico, para establecer las circunstancias del siniestro.