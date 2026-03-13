Hallan sin Vida a un Hombre de 73 años en El Soberbio

La Policía amplió la información sobre un hecho registrado este viernes a las 9:15 en una vivienda ubicada sobre calle General Paz al 546, en la localidad de El Soberbio.





*Lugar del hecho





Según el informe del médico policial, el fallecido fue identificado como Angler Rodríguez Alberi, de 73 años. El profesional constató que el cuerpo presentaba signos compatibles con ahorcamiento y no registraba otras lesiones físicas recientes. La data de muerte fue estimada en aproximadamente seis horas.





Por disposición del magistrado interviniente, y una vez finalizadas las tareas periciales de la Policía Científica, el cuerpo fue entregado a los familiares para su correspondiente sepelio.