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Despiste y Vuelco en la Ruta 13: el Conductor Presentaba Signos de Alcohol

Un despiste y vuelco se registró durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 13, kilómetro 10, zona de Mojón Grande, San Vicente.



El hecho involucró a un automóvil Chevrolet Vectra conducido por un hombre de 41 años, identificado como Luis V., quien por causas que se investigan perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó volcando en un camino terrado.


El conductor fue trasladado para recibir atención médica. El profesional que lo examinó constató aliento etílico, verborragia y desorientación en tiempo y espacio. Presentaba lesiones leves y posteriormente recibió el alta médica.


En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente, que realizaron las actuaciones judiciales correspondientes y procedieron a la retención del vehículo.

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