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Choque entre dos camionetas en San Vicente

Dos camionetas colisionaron esta mañana, a las 7:20, sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 988, en la localidad de San Vicente. Se trata de dos Toyota Hilux conducidas por hombres de 38 y 47 años. Ambos resultaron ilesos. 


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