Choque entre dos camionetas en San Vicente

Dos camionetas colisionaron esta mañana, a las 7:20, sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 988, en la localidad de San Vicente. Se trata de dos Toyota Hilux conducidas por hombres de 38 y 47 años. Ambos resultaron ilesos.
📰 NOTICIAS PROVINCIALES
Misiones Informa
Cargando noticias...
Columnas, análisis y opinión
🚌 Colectivos desde San Vicente
Auspicia Expreso Prox
Noticias más leídas
Motociclista Atropelló a una Mujer y Huyó en San Vicente
Una mujer de 50 años resultó gravemente herida tras ser atr…
Hallan sin Vida a un Hombre de 73 años en El Soberbio
La Policía amplió la información sobre un hecho registrado …
Despiste y Vuelco en la Ruta 13: el Conductor Presentaba Signos de Alcohol
Un despiste y vuelco se registró durante la madrugada de es…
Camión Quedó Atascado y Obstruyó el Tránsito en la Ruta Nacional 14
Un camión quedó atravesado sobre la calzada y provocó la ob…
Despiste en la Ruta Provincial 2, El Soberbio: una Mujer fue Hospitalizada
Un siniestro vial se registró este lunes por la mañana sobr…
Peatón Murió tras ser Atropellado en Fracrán
Un hombre murió tras ser embestido por un automóvil en la n…
Conductor Alcoholizado fue Demorado en San Vicente: tenía 2,14 g/l en el test
Un hombre de 43 años fue demorado este lunes por la mañana …
Comenzaron Obras de Pavimentación en la Ruta Provincial 15
La Dirección Provincial de Vialidad inició trabajos para la…
Choque Entre Auto y Moto dejó un Motociclista Lesionado en San Vicente
Un siniestro vial se registró este martes 10 de marzo cerca…
Detuvieron a un Hombre por Violar una Restricción de su ex Pareja en El Soberbio
Un hombre de 34 años fue detenido por desobediencia judicia…