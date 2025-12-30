Murió el Joven que Fue Abandonado Inconsciente en San Pedro

Un joven de 21 años, identificado como Anselmo De Olivera, falleció luego de permanecer varios días internado en estado crítico, tras haber sido hallado inconsciente y abandonado en la vía pública en la localidad de San Pedro. El caso dio origen a una investigación judicial para determinar posibles responsabilidades por omisión de auxilio.





SAMIC de San Vicente





El episodio se remonta al 25 de diciembre, cuando el joven fue trasladado de urgencia al hospital local tras ser encontrado desvanecido en la calle. Debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado al Hospital SAMIC de San Vicente, donde ingresó a terapia intensiva, inconsciente, con asistencia respiratoria y riesgo de vida.





Al momento de su ingreso, la víctima no portaba documentación y su identidad era desconocida, por lo que la Policía inició una serie de tareas investigativas para identificar al joven y reconstruir las circunstancias en las que había sido abandonado, así como para establecer quiénes se encontraban con él en los instantes previos.





Recién el 27 de diciembre, una mujer de 38 años se presentó ante las autoridades y confirmó que se trataba de su hijo, Anselmo De Olivera. La madre indicó que el joven había salido con amigos y que posteriormente tomó conocimiento de su internación en estado crítico.





A partir del avance de la investigación, se determinó que el hecho ocurrió en el barrio María Ana María Mogas de San Pedro. El análisis de registros de cámaras de seguridad permitió establecer que el joven se encontraba junto a su pareja y otra pareja más y que, tras sufrir una descompensación, las personas que lo acompañaban se retiraron del lugar sin brindarle asistencia.





Con intervención del Juzgado interviniente, la Policía llevó adelante allanamientos en cuatro departamentos contiguos, vinculados a una de las personas que habría estado con la víctima. Durante los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a pericias, mientras continúan las diligencias para localizar y notificar formalmente a los involucrados.





Finalmente, el 29 de diciembre, tras cuatro días de internación en terapia intensiva, Anselmo De Olivera falleció en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en la ciudad de Posadas. Por disposición judicial se ordenó la autopsia, en tanto la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas imputaciones.