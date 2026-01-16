Explotó una Caldera de Citronela en El Soberbio

Un trabajador de 56 años resultó lesionado este viernes por la mañana tras la explosión de una caldera en un establecimiento de citronela ubicado en Colonia Puerto Paraíso, en la localidad de El Soberbio.









El hecho ocurrió cerca de las 11:48 sobre la Ruta Provincial 2, cuando el operario se encontraba realizando tareas habituales. Por causas que se investigan, la caldera explotó y le provocó quemaduras visibles y una posible fractura en la pierna izquierda.





El hombre fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local para recibir atención médica. Debido a la gravedad de las lesiones, se evalúa su derivación al Hospital SAMIC de Oberá.





La Policía realizó las actuaciones correspondientes y trabaja para determinar las causas y circunstancias del accidente laboral.



