El Soberbio: Denuncia por Violencia Familiar y Secuestro de un Arma

Una mujer de 41 años denunció haber recibido agresiones verbales constantes por parte de su concubino en la localidad de El Soberbio. El hecho fue denunciado el miércoles, alrededor de las 12:40, en la zona de Colonia Guabiroba.









Ante la denuncia, la Justicia ordenó la exclusión del hombre del hogar y dispuso una prohibición de acercamiento hacia la denunciante. Además, personal policial secuestró una escopeta calibre 16, sin marca visible, que pertenecía al acusado.





Se realizaron las actuaciones de rigor y el caso continúa bajo intervención judicial.