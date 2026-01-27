Demoraron a un Menor y Recuperaron más de $500 mil Tras el Robo a un Comercio en Dos de Mayo

















El hecho fue denunciado por una mujer de 43 años, encargada de un local ubicado sobre la avenida del Colono, quien constató la sustracción de unos 900 mil pesos en efectivo.









Tras tareas investigativas, este martes 27 de enero, cerca de las 14 horas, fue identificado y demorado un adolescente de 16 años en el barrio Trinidad de San Vicente.









Durante el procedimiento se secuestraron 505.600 pesos en efectivo, dinero que estaría vinculado al hecho.









Luego de cumplirse los trámites de rigor, el menor fue entregado a sus padres. La investigación continúa para recuperar el resto del dinero y determinar si hubo más personas involucradas.



