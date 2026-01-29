Demoran a un Conductor Alcoholizado Durante un Control en San Vicente

Durante la noche del miércoles se realizó un control vial en la localidad de San Vicente, donde un conductor fue demorado por circular bajo los efectos del alcohol.









El procedimiento tuvo lugar cerca de las 21:45, en la intersección de la avenida Libertador y la calle Abel Siñuka. Allí se detuvo una camioneta Toyota Hilux. Su conductor, un hombre de 54 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,44 gramos de alcohol por litro de aire espirado.

Ante esta situación, el conductor fue demorado y el vehículo quedó retenido. Las actuaciones fueron trasladadas a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.