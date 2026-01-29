Choque Entre un Auto y una Moto en Dos de Mayo

Un siniestro vial se registró este miércoles a las 19:30, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 955, en Dos de Mayo. El hecho involucró a un automóvil Chevrolet Cruze y una motocicleta Zanella ZR 250.









El auto era conducido por César Omar R., de 46 años, acompañado por Guido Valentín R., de 19. Ambos resultaron ilesos. En tanto, la motocicleta era guiada por S. Alexander Damián, de 35 años, quien sufrió escoriaciones en rodilla, codo izquierdo y mano derecha.





El motociclista fue atendido en el hospital local, donde se le diagnosticó un tiempo de curación estimado en 10 días y recibió el alta médica.



