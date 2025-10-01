Conductora Resultó Ilesa tras Despistar en El Soberbio

Un siniestro vial se registró en la noche del martes sobre la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 3 de la localidad de El Soberbio.
El hecho ocurrió alrededor de las 23:15, cuando un Renault Clio conducido por Rocío J. (28) despistó y terminó volcado, quedando en posición invertida.
Pese a la espectacularidad del accidente, la conductora salió ilesa y fue asistida en el lugar por efectivos de la Comisaría 1.ª. Además, se dispuso un operativo preventivo en la zona para ordenar el tránsito hasta la remoción del vehículo.