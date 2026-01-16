Dos de Mayo: Denunciaron un Robo en un Local Comercial

Un joven de 23 años denunció la sustracción de teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos del interior de un local comercial ubicado en la localidad de Dos de Mayo.





Según la denuncia, del comercio “Cellcenter”, situado sobre la calle 25 de Mayo, autores ignorados sustrajeron tres teléfonos celulares (un iPhone 11 Pro, un Xiaomi 14 Pro y un Xiaomi A5), un convertidor de TV marca Xiaomi y una suma de 9 mil pesos en efectivo.





El hecho es investigado por la Policía, que trabaja para establecer lo ocurrido e identificar a los responsables.



