Incendio Parcial de un Automóvil en El Soberbio

Un automóvil se incendió de manera parcial durante la madrugada de este jueves en el barrio Unión de El Soberbio. El hecho no dejó personas lesionadas.









El episodio ocurrió cerca de las cinco de la mañana y afectó a un Volkswagen Bora, propiedad de un hombre de 46 años. Por motivos que aún se investigan, el fuego se inició en la parte trasera del vehículo.





En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran.





Bomberos realizaron las pericias técnicas para determinar el origen del foco ígneo. La causa quedó bajo investigación de la comisaría de El Soberbio.