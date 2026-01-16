Choque Entre un Auto y un Animal Vacuno en la Ruta Provincial 2

Un siniestro vial sin personas lesionadas se registró en la noche de ayer jueves sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 17, en la localidad de El Soberbio.





El hecho ocurrió cerca de las 23:05, cuando un automóvil Fiat Uno embistió a un animal vacuno que se encontraba sobre la calzada. En el vehículo circulaban un hombre de 36 años y su hijo de 14.





Como consecuencia del impacto no se registraron personas heridas. El animal quedó con vida y no se logró establecer la identidad de su propietario.







