San Vicente: Cuatro Jóvenes Detenidos tras un Hurto en una Vivienda

En la madrugada del viernes 10 de enero, alrededor de las 3:20, la Policía intervino en un hecho de hurto ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Ayrault, en la ciudad de San Vicente.









Según se informó, una mujer de 65 años denunció la sustracción de un cilindro de gas, un televisor de 50 pulgadas, un parlante, una mochila y una suma de dinero en efectivo, elementos que pertenecían a la vivienda de un familiar.





Con la colaboración de la División Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VIII, y tras un rápido rastrillaje en la zona, fueron aprehendidos cuatro jóvenes, dos de ellos mayores y dos menores de edad, quienes fueron sorprendidos en las inmediaciones con parte de los elementos sustraídos.





En el procedimiento se logró el secuestro de un cilindro de gas y un televisor, mientras que se continúa con la búsqueda del resto de los objetos denunciados. El hecho quedó a disposición de la Justicia.