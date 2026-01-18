Demoran a Conductor Alcoholizado en San Vicente

Un conductor alcoholizado fue retirado de circulación durante un operativo preventivo realizado en la madrugada de este domingo en la ciudad de San Vicente.









El procedimiento se llevó a cabo cerca de las cinco y media de la mañana sobre la avenida Libertador, donde efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron un automóvil Peugeot 206 CC en un control de rutina.





Al realizar el test de alcoholemia, el conductor arrojó resultado positivo, con un registro de 1,377 gramos por litro de alcohol en aire espirado, superando ampliamente el límite permitido.





Por el hecho, se procedió a la retención del vehículo y a la demora del conductor, un hombre de 42 años, quedando a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.