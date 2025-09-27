Incendio Consumió una Vivienda Deshabitada en El Soberbio

Una vivienda de madera de aproximadamente 6 por 4 metros quedó totalmente destruida por un incendio registrado este viernes 26 de septiembre alrededor de las 14:35 horas, en la calle Chivilcoy de El Soberbio.
La casa, perteneciente a Rosa E. (50), quien actualmente se encuentra de viaje en la provincia de Buenos Aires, estaba deshabitada al momento del siniestro. En su interior había varios muebles que también fueron alcanzados por las llamas.
El alerta fue dado por un vecino que advirtió que el fuego amenazaba con propagarse a tres viviendas linderas y un depósito. De inmediato, dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de El Soberbio se trasladaron al lugar y gracias a la rápida intervención, lograron contener el incendio, evitando que alcanzara las construcciones cercanas.
Si bien se presume que el origen del fuego habría sido un cortocircuito, las causas aún se encuentran bajo investigación. No se registraron personas lesionadas, solo pérdidas materiales totales en la vivienda afectada.