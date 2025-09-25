Sanvicentina es Campeona Mundial de Patinaje

Nuestra ciudad volvió a ser noticia en el mundo deportivo: Lisa Valentina Halty, de 13 años, se coronó campeona en el Open Mundial de Figuras Obligatorias, disputado entre el 23 y el 25 de septiembre en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP), en Buenos Aires.
|Lisa Valentina Halty (13)
La joven promesa representó al Club Germano Argentino de San Vicente, institución que una vez más coloca a la localidad en la vidriera internacional. Bajo la guía de la profesora Florencia Giménez, Lisa alcanzó un título inédito para las categorías promocionales, confirmando el crecimiento del patinaje artístico en la región.
“Lisa se preparó mucho tiempo, con un recorrido largo en torneos provinciales, nacionales y reválidas que la habilitaron a competir afuera. Este año en junio salió subcampeona en el Panamericano de novatos. Lo de ahora fue una mezcla de llanto, risas y hasta un ‘Mami, qué loco’”, recordó emocionada su entrenadora.
El torneo reunió a patinadores de todo el mundo en distintas categorías, y Misiones estuvo representada también por otras deportistas del club sanvicentino: Victoria Pfiz, Ahylen Fernández, Morena Luzney y Ailén Wdovin, quienes lograron destacarse por sus presentaciones.
El recorrido de Lisa comenzó hace apenas cuatro años en San Vicente, pero rápidamente trascendió etapas provinciales, nacionales y panamericanas. En junio ya había hecho historia al convertirse en subcampeona panamericana en la modalidad Escuela, categoría Novatos Damas A, entre 26 competidoras de distintos países.
Hoy, con el apoyo de su familia, su entrenadora, el club y profesionales como su psicólogo deportivo Gonzalo Villalba, Lisa proyecta nuevos desafíos: el Regional, el Nacional, el Panamericano del 2026 y otro mundial, donde buscará repetir la hazaña.
Desde San Vicente, la noticia se vive con orgullo. La comisión directiva del Club Germano Argentino y su delegada Zulma Bettker resaltaron que este título “es sumamente importante y merecido, no solo para Lisa, sino también para todas las patinadoras de la institución que dejaron en alto el nombre de la ciudad”.
Con apenas 13 años, Lisa Halty no solo conquistó un título mundial, sino que también escribió una nueva página de gloria deportiva para San Vicente.