Un Hombre de El Soberbio fue Detenido en El Alcázar por Violar una Restricción Judicial y Amenazar a su ex Pareja

Un operativo encubierto de la Policía terminó este jueves con la detención de un hombre de 30 años acusado de hostigar y amenazar a su ex pareja, pese a tener vigente una orden judicial de restricción de acercamiento. El sospechoso fue interceptado cuando circulaba armado en un vehículo que también quedó secuestrado.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría local, dependiente de la Unidad Regional XV de Montecarlo, quienes lograron ubicar a Víctor B., oriundo de El Soberbio, denunciado por delitos contra la integridad sexual y amenazas en perjuicio de su ex pareja de 32 años.
Según la investigación, el hombre regresó a El Alcázar con la intención de hostigar a la denunciante, a pesar de la medida judicial que le impedía acercarse. De acuerdo a la causa, se movilizaba en un Renault Megane y la habría intimidado con un arma blanca.
Tras varios días de seguimiento encubierto, los agentes lograron interceptar el rodado en el kilómetro 10 de la Ruta Provincial N.º 2, en el barrio Primavera. Allí se produjo la detención del acusado y el secuestro del vehículo.
El caso había comenzado el pasado 14 de septiembre, cuando la víctima radicó la denuncia que derivó en la investigación policial. El detenido y el automóvil quedaron a disposición del Juzgado interviniente, que continuará con las diligencias de rigor.