Motociclista Resultó Herido tras un Choque en Dos de Mayo

Un siniestro vial se registró este jueves alrededor de las 13 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 974 en Dos de Mayo.
Según las primeras averiguaciones, un automóvil Renault Logan que transportaba un tráiler con madera, conducido por un hombre de 32 años acompañado de un menor de 6, colisionó con una motocicleta Yamaha de 150 c.c., guiada por un hombre de 37.
El motociclista resultó con lesiones leves y fue trasladado al hospital local, donde se le diagnosticó politraumatismo.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII, quienes realizaron las actuaciones de rigor.