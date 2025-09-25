Detienen a Cuatro Hombres por Falsificación de Documentos y Adulteración de una Camioneta

Un operativo encubierto en Oberá culminó con la detención de cuatro hombres (al menos dos de ellos oriundos de Dos de Mayo) acusados de falsificación de documentos públicos y adulteración de una camioneta Toyota Hilux. La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones UR-II y la División Científica del Delito Automotor, con apoyo del Comando Norte.
La pesquisa se inició tras detectar en redes sociales una publicación de venta de una camioneta que presentaba irregularidades. Con esos datos, la Policía montó un encuentro pactado en la playa de estacionamiento de un supermercado ubicado sobre colectora Apóstoles Norte.
En el lugar, un BMW gris oscuro con dos ocupantes fue visto merodeando en actitud sospechosa. Minutos después, ingresó la Hilux bajo sospecha. Al ser abordados por los agentes, los ocupantes intentaron huir, pero fueron rápidamente demorados. En paralelo, los dos hombres que circulaban en el BMW (de 24 y 35 años) fueron interceptados en una estación de servicio cercana, donde también se procedió al secuestro del vehículo.
Las pericias confirmaron la adulteración del chasis y motor de la Toyota Hilux, además de la falsificación de su documentación. El rodado quedó secuestrado y los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia.