Misterioso Despiste en Pleno Centro de Dos de Mayo

Un hecho llamativo ocurrió en la mañana de este lunes, alrededor de las 6:45, sobre la calle San Martín de la localidad de Dos de Mayo, a metros del UNISOL. Un automóvil Peugeot Compact despistó y terminó impactando contra un árbol.
Lo curioso es que el vehículo fue hallado con dos puertas abiertas y sin ocupantes en su interior. En la cédula del rodado figura como titular una persona identificada como Hernán B., con domicilio en Ituzaingó, Corrientes.
Desde el hospital local informaron que no se registró el ingreso de lesionados vinculados al siniestro vial. La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.