La Policía de Dos de Mayo Esclareció tres Robos y Recuperó los Objetos Sustraídos

Durante el fin de semana, la Policía logró esclarecer tres hechos de hurto ocurridos en distintos barrios de la localidad de Dos de Mayo. Los operativos concluyeron con la detención de los presuntos autores y el secuestro de los elementos denunciados como robados.
El primero de los casos se registró en la madrugada del domingo, cuando un comerciante de 28 años denunció la sustracción de tres cajas de golosinas de su kiosco, ubicado en el barrio Tealera. Minutos más tarde, los efectivos lograron detener a un joven de 25 años y recuperar la mercadería.
Horas después, en otro procedimiento, se esclarecieron dos robos más. En el barrio Tealera, un vecino de 32 años denunció la desaparición de una olla tipo disco, mientras que en Picada Cascuda un hombre de 64 años reportó el robo de una garrafa de 10 kilos. Tras las investigaciones, la Policía detuvo a un joven de 21 años y recuperó la totalidad de los elementos.
Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción correspondiente.