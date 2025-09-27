Choque Entre Dos Autos sin Heridos en Dos de Mayo

En la noche de ayer viernes, pasadas las 23:30, se registró un accidente de tránsito sobre la Avenida del Colono, en la localidad de Dos de Mayo.
El hecho involucró a un Volkswagen Gol, conducido por César Z. (20), quien viajaba acompañado por Valentina C. (18), y a un Chevrolet Meriva, al mando de Fabián F. (48), en el que se trasladaban Isabel S. (47), Tamara D. (16) y Gonzalo Z. (18).
A pesar del impacto, todos los ocupantes resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales en los vehículos.