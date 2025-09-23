Ecología Inspeccionó un Aserradero San Vicente tras Denuncias de Contaminación

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, junto a la Policía de Misiones, llevó adelante una inspección en un aserradero ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a raíz de una denuncia colectiva presentada por vecinos de los barrios Sarmiento, Florida y Sagrada Familia.
Los residentes habían advertido que el establecimiento genera “una importante cantidad de hollín y partículas de carbón”, lo que provoca afectaciones en la salud, complicaciones en la vida cotidiana y daños en el entorno inmediato de sus viviendas. Entre las dificultades señaladas figuran el agravamiento de problemas respiratorios, la imposibilidad de abrir ventanas por la propagación de humo, la ropa impregnada de hollín y la contaminación de conexiones de agua.
El procedimiento consistió en un recorrido por las instalaciones para verificar los procesos industriales y constatar su impacto ambiental. Finalizada la inspección, se labró un acta y se requirió a la empresa la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, documentación obligatoria según la normativa provincial.
|*Nota elevada al Concejo Deliberante