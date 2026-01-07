Así Estarán las Comisiones 2026 en el Concejo Deliberante de San Vicente

Durante el receso legislativo de verano, que se extiende hasta fines de febrero, el Concejo Deliberante de San Vicente mantiene una actividad institucional mínima. Sin embargo, el cierre del año dejó definidas cuestiones clave que marcarán el funcionamiento político y legislativo en 2026: la conformación de autoridades y, especialmente, la integración de las comisiones permanentes donde se discuten y dictaminan los proyectos más sensibles para la ciudad.





Según lo publicado en el Boletín Oficial Municipal Nº 589, correspondiente al 30 de diciembre de 2025, el cuerpo deliberativo renovó formalmente sus autoridades en la sesión preparatoria del 10 de diciembre y aprobó, días después, la conformación de las cinco comisiones permanentes previstas en el reglamento interno.









Autoridades del Concejo





Para el período comprendido entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026, la presidencia del Honorable Concejo Deliberante quedó a cargo de Jorge Gustavo Hasan. La vicepresidencia primera es ejercida por Sandra Patricia Rodríguez (hermana del intendente Fabián Rodríguez), mientras que la vicepresidencia segunda recae en Julia Adelina Claro.





Estas definiciones no solo ordenan la conducción política del cuerpo, sino que también inciden directamente en la distribución de poder dentro de las comisiones, donde se debaten ordenanzas, resoluciones y pedidos de informes antes de llegar al recinto.





Cómo quedaron integradas las comisiones





El reglamento interno establece cinco comisiones permanentes, todas ya conformadas y con autoridades designadas por un plazo de dos años.





La Comisión de Peticiones, Poderes y Legislación, una de las más relevantes por su peso institucional y jurídico, será presidida por Waldemar Clodomiro Kroch, con Julia Adelina Claro como secretaria y Jorge Gustavo Hasan como vocal.





En tanto, la Comisión de Presupuesto, Tasas y Hacienda, clave en el análisis de las cuentas municipales y el manejo de recursos, quedó bajo la presidencia de Hasan. La secretaría será ejercida por Patricio Javier Bulfe, mientras que Sandra Patricia Rodríguez actuará como vocal.





La Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, ámbito donde se analizan proyectos de infraestructura y ordenamiento territorial, será presidida por Sandra Patricia Rodríguez. La secretaría estará a cargo de Blanca Ester Álvvez y la vocalía será ocupada por Waldemar Clodomiro Kroch.





Por su parte, la Comisión de Asuntos Sociales, Higiene y Seguridad tendrá como presidenta a Julia Adelina Claro, acompañada por Laura Elizabeth Márquez como secretaria y Sandra Patricia Rodríguez como vocal.





Finalmente, la Comisión de Cultura, Deporte, Educación y Turismo será presidida por Laura Elizabeth Márquez. Jorge Gustavo Hasan ocupará la secretaría y Julia Adelina Claro completará la integración como vocal.





Comisión especial para licitaciones





Además de las comisiones permanentes, el Concejo designó a los integrantes de la comisión especial que participa en los procesos de apertura de sobres y preadjudicación de licitaciones y concursos de precios. Los concejales titulares serán Julia Adelina Claro y Waldemar Clodomiro Kroch, con Sandra Patricia Rodríguez y Patricio Javier Bulfe como suplentes, con vigencia hasta diciembre de 2027 o mientras mantengan su condición de ediles





Un receso con tablero definido





Aunque la actividad legislativa ordinaria se retomará recién en marzo, el esquema aprobado a fines de 2025 deja claro cómo se repartirá el poder interno en el Concejo Deliberante de San Vicente durante el próximo año. Las comisiones, muchas veces más determinantes que las sesiones en sí, ya tienen nombres, cargos y responsabilidades asignadas. El verdadero impacto de esta conformación se verá cuando el cuerpo vuelva a sesionar y los proyectos comiencen a pasar, inevitablemente, por cada una de estas mesas de debate. del Concejo





