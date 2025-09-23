Chocan Frente a una Escuela en San Vicente

El hecho ocurrió el domingo 21 de septiembre, pasadas las 19:50, pero trasciende en las últimas horas. Se trata de un accidente de tránsito sobre la avenida Libertador, frente a la Escuela N° 453.
Según el parte de Bomberos Voluntarios, la colisión involucró a un Renault Kangoo y un Volkswagen Voyage. Ellos brindaron asistencia y primeros auxilios a los ocupantes de los vehículos, además de asegurar la escena para evitar nuevos incidentes.
El Volkswagen era conducido por un hombre de unos 45 años, quien no requirió traslado. En tanto, el Renault estaba al mando de un joven de 18 años acompañado por una joven de 17. Ambos fueron derivados al hospital local para su atención médica.