Dos Jóvenes Detenidos por Robos en San Vicente y Dos de Mayo

La Policía detuvo ayer miércoles por la noche a dos jóvenes, de 20 y 21 años, acusados de estar involucrados en hechos delictivos registrados en San Vicente y Dos de Mayo. Durante el operativo se logró recuperar parte de los objetos sustraídos.
El primer caso había sido denunciado por una vecina de 33 años, residente en calle Alfredo Palacios de San Vicente, a quien le robaron el lunes una motocicleta Mondial LD 110 cc.
El segundo hecho, ocurrido en el barrio Tealera de Dos de Mayo, tuvo como víctima a un hombre de 25 años, que denunció la sustracción de una garrafa de 10 kilos, una consola PlayStation 3, una notebook, un par de botas, una amoladora, un taladro eléctrico, un cepillador manual y una mochila.
Tras tareas de investigación, los efectivos aprehendieron a los sospechosos y secuestraron la motocicleta, la garrafa, la mochila y un juego de llaves. La fuerza continúa con las diligencias para dar con los elementos restantes.