Choque Entre Motocicletas Dejó Tres Heridos Leves en San Vicente

Ayer viernes, alrededor de las 19:05 horas, se produjo un siniestro vial en el camino terrado de Parada Payesca. El hecho involucró a dos motocicletas y dejó como saldo tres personas con lesiones de carácter leve.
Según el parte policial, una motocicleta Honda 150 cc., sin dominio colocado, era conducida por David V. (22), quien sufrió un traumatismo en la región occipital y en el brazo derecho, con un tiempo probable de curación estimado en 20 días. Viajaba como acompañante Javier D. S. (32), que presentó escoriaciones en el brazo y la pierna derecha, con una curación estimada de 7 días.
El otro rodado involucrado fue una motocicleta Imsa Road 125 cc., conducida por Gabriel W. (19), quien resultó con escoriaciones en la rodilla y el hombro izquierdo, también con una curación estimada de 7 días. Su acompañante salió ileso.
Todos los heridos fueron atendidos y posteriormente dados de alta.