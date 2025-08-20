Secuestraron Camioneta en San Vicente Cargada con Millonario Contrabando de Cigarrillos

En un operativo realizado este martes por la noche en Picada Flor, San Vicente, las fuerzas de seguridad incautaron una camioneta Toyota SW4 con patente brasileña que había sido abandonada en una zona de plantaciones. El vehículo estaba cargado con un importante contrabando de cigarrillos de origen extranjero.
El procedimiento se activó tras la alerta de vecinos que observaron el ingreso sospechoso del rodado. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la camioneta estaba sin ocupantes y repleta de cartones de cigarrillos.
En la escena trabajó la Policía Científica, que levantó huellas y rastros, y personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional. Tras las pericias, se dispuso el secuestro tanto del vehículo, valuado en unos $53 millones, como de la mercadería.
El cargamento estaba compuesto por 1.150 cartones (11.500 paquetes) de cigarrillos Hudson Exclusive Blend y 700 cartones (7.000 paquetes) de la marca Metasa Classic, con un aforo estimado en $30.449.336.
En total, el valor de lo incautado asciende a $83.449.336. Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá.