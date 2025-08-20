Bomberos Voluntarios de San Vicente Tuvieron un Martes muy Activo: Incendios Forestales y Siniestros Viales en Pocas Horas

Los Bomberos Voluntarios de San Vicente tuvieron un día de intensa labor este martes 19 de agosto, con varias salidas en distintos puntos de la zona, que incluyeron incendios forestales y asistencia en accidentes viales.
Primer incendio en Ruta 14
A las 12:37, la guardia recibió un llamado alertando sobre un incendio forestal a la altura del ex km 1275 de la Ruta Nacional N° 14. De inmediato se despachó el móvil N° 16, que trabajó en la contención, enfriamiento y extinción total del fuego que consumió alrededor de 70 por 50 metros de maleza y espacio verde sobre la banquina. Las tareas finalizaron a las 13:48.
Siniestro vial en Ruta Provincial 13
Poco después, a las 14:16, los bomberos fueron requeridos en la Ruta Provincial N° 13, ex km 32, donde se produjo un siniestro vial. El móvil N° 22 asistió a un hombre de 54 años que habría despistado mientras circulaba en bicicleta. La víctima presentaba lesiones de consideración y fue trasladada de urgencia al hospital local. Las labores concluyeron a las 15:00.
Segundo incendio forestal del día
Minutos más tarde, a las 14:50, se reportó un nuevo foco ígneo en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del ex km 65. Nuevamente el móvil N° 16 fue enviado al lugar, donde el personal logró controlar y sofocar las llamas que afectaron aproximadamente 3,5 hectáreas de maleza y rosado. El operativo se extendió hasta las 16:33.
Nuevo siniestro vial
La jornada continuó con otro accidente a las 17:27, sobre la colectora de la Ruta Provincial N° 13, ex km 49. En el lugar intervino el móvil N° 09, brindando asistencia a los involucrados.