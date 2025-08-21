Asumió la Nueva Jefa de la Delegación de ANSES en San Vicente

A tan solo diez meses de asumida la última delegada de las oficinas de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en San Vicente ya hay una nueva designación, se trata de Corina Ibáñez Alegre, quien fue segunda suplente a concejal en la lista de "La Libertad Avanza – Todos por la Libertad" en las elecciones del pasado 8 de junio, asumió con el objetivo de fortalecer la atención, los trámites y los servicios que presta la oficina en la zona centro de Misiones.
|Corina Ibáñez Alegre
La delegación de ANSES en San Vicente es una de las más concurridas de la provincia, ya que diariamente recibe a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas y vecinos que gestionan distintos programas de seguridad social.