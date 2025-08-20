Policía de Dos de Mayo Detuvo a Cuatro Jóvenes en Distintos Hechos Delictivos

La Policía intervino en dos casos ocurridos en la localidad de Dos de Mayo durante el fin de semana, que derivaron en la detención de cuatro jóvenes vinculados a delitos contra la propiedad y la integridad física.
En el primero de los hechos, vinculado a dos robos ocurridos el pasado 16 de abril, los uniformados lograron la aprehensión de un joven de 24 años que permanecía prófugo. El detenido, con antecedentes por delitos contra la propiedad, estaba sindicado como partícipe en la sustracción de garrafas, un anafe, una pava y más de 60 litros de gasoil en perjuicio de dos vecinos de 40 y 44 años. En aquel entonces se había recuperado lo sustraído y se detuvo a otro de los implicados, de 21 años. Con esta última captura, la Policía dio por esclarecidos ambos ilícitos.
Por otro lado, en la madrugada del domingo, un hombre de 47 años denunció que dos jóvenes irrumpieron violentamente en su vivienda del barrio Tealera, provocando daños en el portón de acceso y desórdenes en el interior. Según la víctima, además lo agredieron físicamente, causándole lesiones leves.
De inmediato, los efectivos acudieron al lugar y lograron detener a los acusados, dos hermanos de 20 y 21 años, quienes intentaban escapar. Ambos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia. El damnificado recibió asistencia médica y se labraron las actuaciones correspondientes.