La Policía Demoró a dos Hombres Acusados de Ejercer Violencia contra sus Parejas y Exparejas

En San Vicente, una mujer de 38 años denunció el lunes por la mañana que su ex pareja, de 40 años, se presentó en su vivienda del Barrio Las Quintas pese a tener vigente una prohibición de acercamiento. El hombre no solo incumplió la medida cautelar, sino que además la insultó e intentó agredirla físicamente. Ante el hecho, los efectivos intervinieron de inmediato y lo aprehendieron, quedando a disposición de la Justicia.
En tanto, en Dos de Mayo, un episodio similar se registró el sábado por la noche, alrededor de las 21:45, en el Barrio Cooperativa. Allí, una mujer de 38 años denunció que su concubino, de 31, la amenazó de muerte. Tras recibir la denuncia por violencia familiar, los uniformados se dirigieron al domicilio y procedieron a la detención del acusado, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado de turno.